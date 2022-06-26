Жінку визволили з пастки та госпіталізували.

У Дніпрі жінка 1995 року народження застрягла у станку для кондитерських виробів. Її руку "зажувало" у приладі.

Про це повідомляє прес-служба ГС ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився 26 червня. О 01:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Океанській у Самарському районі потребує допомога жінка. Її рука застрягла в станку для кондитерських виробів.

"По прибуттю надзвичайників до місця події встановлено, що права рука жінки застрягла в станку для виготовлення кондитерських виробів. Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання зрізали металевий елемент конструкції станку та звільнили кінцівку. Потерпілу жінку 1995 року народження, працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізовано до міської клінічної лікарні №16", - повідомили у ДСНС.

Для порятунку жінки були залучені 6 спеціалістів. У якому стані нині перебуває жінка та чи вдасться зберегти її руку - поки що не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Дніпрі неадекват кинув з вікна гранату й поранив дитину, інцидент потрапив на відео.

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