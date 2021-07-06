Чоловік завдав жінці 11 ножових поранень у груди та спину.

У Кам’янському поліцейські затримали чоловіка, причетного до вбивства помічниці по дому. Перемовини тривали 13 годин.

Про це повідомляють у поліції Дніпропетровської області.

Тіло 57-річної жінки виявила сестра господині будинку 5 липня ввечері. Власниця перебувала у від'їзді, тому попросила перевірити житло, бо помічниця не відповідала на її дзвінки.

Поліцейські карного розшуку з’ясували, що до вбивства жінки може бути причетний 62-річний власник будинку, який незадовго до цього поїхав з дому на власному авто. Для його затримання по області була введена спеціальна операція.

Читайте такожБив праскою, відкусив вухо, вибив зуби: під Києвом чоловік жорстоко вбив знайомого (фото)Він забарикадувався у дачному будинку та у разі наближення погрожував покінчити життя самогубством. Після 13 годин перемовин чоловік здав зброю та вийшов з будинку.

6 липня близько 11:00 його затримали та доставили до Кам’янського районного управління поліції. Під час обшуку з оселі чоловіка вилучили п’ять одиниць зареєстрованої зброї.

Правоохоронці встановили, що 5 липня вранці між власником квартири та 57-річною помічницею по дому виник конфлікт на ґрунті особистої неприязні. Під час сварки чоловік завдав жінці 11 ножових поранень у груди і спину. Внаслідок отриманих трав жінка померла на місці.

За скоєння умисного вбивства чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі, що передбачене ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Зараз він затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру.

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Автор: Людмила Жерновська