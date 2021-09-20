Особу померлої поки не встановили.

У Дніпропетровській області на трасі Н-08 "Бориспіль - Кременчук - Дніпро - Запоріжжя - Пологи - Маріуполь" виявили скелетований труп.

Як повідомляє "Информатор" з посиланням на свої джерела, останки знайшли в неділю, 19 вересня. Вони лежали накриті речами на узбіччі неподалік від АЗС Neftek біля селища Горького.

Ймовірно, скелет належить жінці. Особу померлої поки не визначили, роботи зі встановлення тривають.

На місце приїжджала слідчо-оперативна група і судмедексперт.

Раніше у спальному районі Одеси біля заправки знайшли скелетований труп із запискою. Судячи з тексту записки, вона адресувалася працівникам школи.

У США сім'я натрапила на скелет людини просто під час прибирання будинку: його помітили в надвірній споруді.

А в катакомбах Одеси дигери виявили скелетовані останки людини з ножем, рюкзаком і пристроєм для вживання наркотичних речовин.

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Автор: Катерина Комолова