Він помер від отриманих травм.

У Дрогобичі восьмирічний хлопчик загинув під колесами автомобіля швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Львівської області. Дорожньо-транспортна пригода сталась у понеділок, 6 лютого. За попередніми даними, дитина каталася на санках на території лікарні, з'їжджаючи з гірки. В один момент вона виїхала на дорогу та потрапила під колеса "швидкої", якою керував 65-річний чоловік.

Хлопчик помер від отриманих травм. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Покарання, передбачене санкцією статті, - від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Небезпека під час катання на санчатах

Нагадаємо, що у січні 2022 року житель Дніпра загинув під час катання на санках. Він вдарився головою об електроопору, коли з'їжджав з гірки. Його маленька донька опинилася у лікарні.

У 2021 році в Тернопільскій області молодики зробили імпровізовані "санки" з капоту, прив'язали його до автівки та вирішили покататися проїжджою частиною. Один з них вилетів та врізався в дерево на узбіччі. Він помер.

Ще раніше школяр з Чернівецької області врізався у бетонну огорожу і знепритомнів. Лікарі не змогли його врятувати.

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