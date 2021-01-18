Хлопець вилетів з імпровізованих саней і врізався в дерево на узбіччі дороги. Від отриманих травм через 20 хвилин він помер.

На Тернопільщині внаслідок катання на причеплених до автомобіля імпровізованих санях загинув 18-річний юнак.

Читайте такожНа Харківщині дитина загинула під час катання на санчатах (фото)Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 17 січня близько 19:00 група з чотирьох осіб вирішила покататися проїжджою частиною на імпровізованих санях.

Зазначається, що до автомобіля Jeep-Cherokee молоді чоловіки мотузкою прив'язали капот від іншого транспортного засобу. Троє сіли на капот, четвертий – за кермо.

«Під час руху один з них вилетів з імітованих саней і за інерцією врізався в дерево на узбіччі. Потерпілого юнака госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою, переломом плеча, множинними травмами черевної порожнини та внутрішньою кровотечею. Медикам врятувати потерпілого не вдалося, від отриманих травм він через 20 хвилин помер», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 29-річний водій на момент інциденту перебував у стані алкогольного сп'яніння. В його крові виявили 2,3 проміле алкоголю.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

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Автор: Андрій Вацик