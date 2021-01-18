На Тернопільщині внаслідок катання на причеплених до автомобіля імпровізованих санях загинув 18-річний юнак.
Читайте такожНа Харківщині дитина загинула під час катання на санчатах (фото)Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 17 січня близько 19:00 група з чотирьох осіб вирішила покататися проїжджою частиною на імпровізованих санях.
Зазначається, що до автомобіля Jeep-Cherokee молоді чоловіки мотузкою прив'язали капот від іншого транспортного засобу. Троє сіли на капот, четвертий – за кермо.
«Під час руху один з них вилетів з імітованих саней і за інерцією врізався в дерево на узбіччі. Потерпілого юнака госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою, переломом плеча, множинними травмами черевної порожнини та внутрішньою кровотечею. Медикам врятувати потерпілого не вдалося, від отриманих травм він через 20 хвилин помер», - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що 29-річний водій на момент інциденту перебував у стані алкогольного сп'яніння. В його крові виявили 2,3 проміле алкоголю.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
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