Підозрюваний перебуває під вартою.

Моторошний випадок стався у Львівській області. В одному з сіл Золочівського району до смерті побили ветерана АТО

Про це повідомляє прес-служба прокуратура Львівської області

Під час застілля між 25-річним хлопцем та 50-річним військовим стався конфлікт. В результаті хлопець жорстоко побив ветерана АТО. Від отриманих травм потерпілий помер наступного дня.

Правоохоронці звинуватили 25-річного хлопця за частиною 2 статті 121 "Нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років

Читайте такожНа Житомирщині у ДТП загинув бойовий медик (фото, відео)Підозрюваного вже затримали. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Правоохоронці продовжують розслідування.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві чоловік на вулиці попросив у групи молодих людей сигарету, в результаті чого мало не помер від удару по голові.

Інцидент стався 2 жовтня близько п'ятої ранку, коли він після відпочинку в караоке разом з колегами.

Молодий чоловік, який завдав йому удару ззаду, є п'ятикратним чемпіоном України з карате.

Автор: Анастасія Горбачова