За попередніми висновками поліції, чоловік приніс додому нерозірвану частину ракети С-300, вона здетонувала.

У селі Федорівка Лозівського району Харківської області 47-річний чоловік знайшов у полі нерозірваний фрагмент ракети С-300 та приніс його додому на подвір'я. Це закінчилося трагічно для родини.

Як повідомляє поліція Харківщини, унаслідок вибуху загинув сам чоловік, його 35-річна дружина та 4-річна донька.

"Попередньо встановлено, що чоловік знайшов в полі неподалік села нерозірваний фрагмент ракети С-300. Приніс його на подвір’я за місцем мешкання, де він здетонував", - йдеться у повідомленні.

Справу кваліфікують як нещасний випадок.

"Десь перед обідом як гахнуло на краю села, ніхто нічого не зрозумів, туди ж не проїдеш, там грязюка, ніхто туди й не потикався. Жінку посікло осколками, вона кров'ю стекла, а чоловіка і дитину закинуло на город, в капусту", — розповів "Суспільному. Харків" односелець загиблих Богдан.

Видання уточнює, що 35-річна загибла була вагітна. За його інформацією, чоловік намагався розібрати принесену на подвір'я ракету.

Вибухи небезпечних предметів в Україні

Раніше Зеленський заявляв, що через російську війну українська земля - одна з найбільш забруднених мінами у світі.

Так, на початку вересня 2022 року у Чернігові під час виставки, присвяченій воєнній тематиці, вибухнув один із боєприпасів. Внаслідок цього постраждали щонайменше дев’ятеро людей, серед них шестеро дітей.

Після інциденту суд взяв під варту двох військовослужбовців. За даними ДБР, один із військових під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ–26) та натиснути на спусковий гачок.

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