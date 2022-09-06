Вони можуть вийти під заставу у 416 тис. гривень для кожного.

Двом військовослужбовцям, причетним до поранення дітей на виставці у Чернігові, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці із правом внесення застави у 416 тис. гривень для кожного.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними ДБР, один із військовослужбовців, під час демонстрації зброї, дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ–26) та натиснути спусковий гачок. В результаті пострілу постраждало щонайменше дев’ятеро осіб, шестеро з яких – діти.

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Деснянський районний суд Чернігова обрав вказаному військовослужбовцю та його командиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці із правом внесення застави у сумі 416 тис. гривень для кожного.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня у Чернігові під час виставки зброї на благодійному ярмарку стався вибух боєприпаса, внаслідок чого постраждали 15 людей – 8 дітей та 7 дорослих. У найбільш тяжкому стані до лікарні потрапив 2-річний хлопчик.

За фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України) розпочато розслідування.

Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до поранення дітей у Чернігові. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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