Відео зі знущаннями над кішкою записали в листопаді цього року.

У Харківській області суд розглянув вчинок школярки, яка шокувала соціальні мережі відеозаписом зі знущаннями з кішки.

Про це повідомляється в Telegram-каналі ТРУХА.

Дев'ятикласниця зі смт Печеніги зняла на відео, як грає кішкою "у футбол".

За даними каналу, підлітку не призначили покарання. Вона прийшла на суд з матір'ю.

Читайте такожНа Львівщині підліток на BMW "влетів" в автобус, є травмовані (фото)"У двох словах, дівчинку пожурили та пробачили. Соціальній службі доручили контролювати дівчинку і доповідати, якщо знову гратиме у футбол котами. Потринділи й забули", - йдеться в повідомленні.

На суді було встановлено, що відео зі знущаннями записали в листопаді цього року.

Школярка "грала у футбол" кішкою

Раніше УНІАН розповідав, що на Харківщині 9-класниця знущалася над кішкою і шокувала соцмережі. В Інтернеті з'явилося відео, зняте на місці події.

У ролику видно, як в темний час доби на вулиці молода дівчина в синій куртці тримає тварину за загривок і запитує у своєї знайомої, яка її знімає, чи добре її видно. Потім розстібає нижню частину куртки, щоб зручніше було бити, щось говорить кішці і з усієї сили вдаряє її ногою.

Обережно! Відео може вас шокувати!

Тварина відлітає на кілька метрів, в паркан. Все це супроводжується веселим сміхом як найактивнішої учасниці того, що відбувається, так і "операторки".

Пізніше дев'ятикласниця записала відео з вибаченнями за свій вчинок.