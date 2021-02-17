Потерпілу знайшли під час гасіння пожежі, однак вона померла по дорозі у лікарню.

У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який завдав жінці понад 20 ножових поранень, а потім підпалив квартиру із ще живою постраждалою.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Як зазначається, травмовану потерпілу виявили під час гасіння пожежі у квартирі, де вона мешкала. Довести жінку до лікарні не встигли – вона померла в кареті швидкої медичної допомоги. Експерти нарахували на її тілі понад 20 ножових поранень.

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Правоохоронці вийшли на слід 32-річного чоловіка, з яким потерпіла раніше співмешкала у будинку під Харковом. Рік тому вона покинула чоловіка через його постійні знущання та образи. До того ж зловмисник не раз підіймати на жінку руку.

Як повідомляється, потерпіла рік тому винайняла квартиру у Харкові та разом із дітьми переїхала до міста.

За даними поліції, ввечері 16 лютого, колі жінка була вдома сама, зловмисник прийшов до неї та жорстоко розправився з колишньою співмешканкою. Після скоєння злочину він підпалив квартиру.

Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 15 років або довічним позбавленням волі.

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Автор: Катерина Лиманська