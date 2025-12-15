Йоганн Вадефуль зазначив, що поки зарано говорити про успіх переговорів у Берліні.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підбив позитивні підсумки після першого раунду переговорів щодо України між президентом Володимиром Зеленським та делегацією США в Берліні. Про це пише ntv.

"Переговори ще ніколи не були такими серйозними, як зараз", - заявив він в ефірі радіостанції Deutschlandfunk.

Також він наголосив на вирішальній ролі європейських союзників у мирних зусиллях. За словами міністра, перед переговорами щодо України американська делегація "очевидно" узгодила свою позицію з Москвою.

Вадефуль додав, що переговори в Берліні були "істотними" для досягнення спільної позиції, а чи будуть вони успішними, "ми дізнаємося лише наприкінці тижня".

"Володимир Путін не повинен помилятися: ми рішуче налаштовані зберегти обороноздатність України", - зауважив дипломат.

Мирні переговори - останні новини

Раніше BILD написав, що під час переговорів Зеленський відмовився обговорювати односторонній вихід із Донбасу. За словами журналістів, Україна готова до тимчасового "заморожування" фронту і втрати контролю над окупованими РФ землями, проте категорично відкидає вимогу вивести ЗСУ з усього Донбасу.

Також Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Кремль погрожує заперечити європейські та українські правки щодо мирного плану. Радник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що РФ "дуже чітко" висловила свою позицію і що буде мати "рішучі заперечення", якщо Україна та Європа внесуть поправки.

Він сказав, що Росія не прийме положень, які повʼязані з різними "територіальними питаннями", серед яких будь-які дискусії про демілітаризовану "буферну" зону на Донбасі.

