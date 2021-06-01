Машиніст встиг вчасно загальмувати.

У Харкові іноземець кинувся під потяг метро, ймовірно, спробувавши вчинити самогубство.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

"На щастя, машиніст встиг загальмувати. Неадеквата пов'язали в наручники і повели...", - пише "Труха".

Також в мережі з'явилися відео інциденту. На них видно, як горе-пасажир спілкується, ймовірно, з охороною підземки.

У прес - службі КП "Харківський метрополітен" повідомили, що інцидент стався на станції "Олексіївська" напередодні о 21:18. На графік руху поїздів інцидент не вплинув.

Як повідомлялося, раніше Служба безпеки України провела в столиці планові антитерористичні навчання на станціях метрополітену. За легендою, умовні терористи влаштували вибух на платформі станції метрополітену і захопили "заручників" у вагоні метро. Тренування проходили в умовах, максимально наближених до реальних.

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Автор: Юрій Годован