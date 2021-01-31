62-річна жінка отримала опіки обличчя та верхніх кінцівок

У Харкові під час пожежі у дев’ятиповерховому будинку евакуювали 20 мешканців.

Про це поінформували у прес-службі ДСНС України.

Повідомлення про пожежу у багатоповерхівці на вул. Танкопія, 6, надійшло рятувальникам о 04:17.

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На момент прибуття вогнеборців вогонь охопив одну з кімнат квартири на першому поверсі. Там горіли домашні речі на площі близько 20 кв.м. В результаті горіння утворилось сильне задимлення, яке розповсюдилось на верхні поверхи. Мешканцям квартир загрожувало отруєння продуктами горіння.

Рятувальники приборкали полум'я. Після того, як основна частина диму вийшла назовні, 20 мешканців квартир з верхніх поверхів евакуювали.

Внаслідок спроби самостійно загасити полум’я, 62-річна господарка оселі отримала опіки обличчя та верхніх кінцівок. О 06:08 пожежу ліквідували.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

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Автор: Світлана Закелова