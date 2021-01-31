У Харкові під час пожежі у дев’ятиповерховому будинку евакуювали 20 мешканців.
Про це поінформували у прес-службі ДСНС України.
Повідомлення про пожежу у багатоповерхівці на вул. Танкопія, 6, надійшло рятувальникам о 04:17.
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На момент прибуття вогнеборців вогонь охопив одну з кімнат квартири на першому поверсі. Там горіли домашні речі на площі близько 20 кв.м. В результаті горіння утворилось сильне задимлення, яке розповсюдилось на верхні поверхи. Мешканцям квартир загрожувало отруєння продуктами горіння.
Рятувальники приборкали полум'я. Після того, як основна частина диму вийшла назовні, 20 мешканців квартир з верхніх поверхів евакуювали.
Внаслідок спроби самостійно загасити полум’я, 62-річна господарка оселі отримала опіки обличчя та верхніх кінцівок. О 06:08 пожежу ліквідували.
Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.
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