Пожежа почалася 9 лютого близько 4:30 ранку у квартирі на 11-му поверсі 14-поверхового будинку.

У Харкові загорілася багатоповерхівка на проспекті Гагаріна. Пожежа почалася 9 лютого близько 4:30 ранку у квартирі на 11-му поверсі 14-поверхового будинку на площі близько 100 кв. м.

У згорілій квартирі виявлено тіло 36-річного чоловіка. Рятувальники евакуювали 22 людини, ще 13 мешканців будинку були врятовані із зони пожежі.

Згорілою квартирою на проспекті Гагаріна, 165, наразі займаються працівники житлокомсервісу, а евакуйованих мешканців постраждалого будинку за рахунок міста розселять по готелях Харкова, повідомив Ігор Терехов, прибувши на місце пожежі. "Редпост" публікує відео з місця події.

Для ліквідації пожежі знадобилося близько п'яти годин, оскільки через припарковані автомобілі машини пожежників довго не могли під'їхати до місця гасіння.

Ознайомившись на місці з ситуацією і поспілкувавшись з мешканцями будинку, Терехов розпорядився забезпечити тимчасову подачу електроенергії на нижні та верхні від вогнища загоряння поверхи, бо стаціонарна електропроводка була залита великою кількістю води.

В.о. міського голови повідомив також, що місто організовує харчування для мешканців постраждалих квартир.

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Автор: УНІАН