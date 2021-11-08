За інформацією СБУ, шпигуни працювали в інтересах спецслужб однієї з країн Східної Азії.

У Харкові співробітники Служби безпеки України затримали двох шпигунів та запобігли витоку закордон матеріалів таємних військових розробок.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Контррозвідники СБУ викрили та затримали у Харкові іноземця і громадянина України, які працювали в інтересах спецслужб однієї з країн Східної Азії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що їх затримали після одержання матеріалів, які становлять державну таємницю.

Зокрема, контррозвідники встановили, що іноземний громадянин, який тривалий час перебуває в Україні, здійснював цілеспрямовану шпигунську діяльність з отримання таємних відомостей у сфері матеріалознавства, які мають військове призначення.

"Іноземець встановлював контакти з вітчизняними фахівцями в цій сфері, здійснював спроби їх залучення до конфіденційного співробітництва. Також слідством встановлено, що іноземний громадянин за грошову винагороду залучив для отримання таємних відомостей громадянина України", - розповіли в СБУ.

За результатами проведених обшуків вилучено засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, документи та інші матеріали, які буде досліджено на наявність додаткових доказів та обставин протиправної діяльності фігурантів.

Зараз іноземцю повідомлено про підозру за ст. 114 (шпигунство) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його спільнику - громадянину України - повідомлено про підозру у державній зраді (ст. 111 КК України) і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше на Одещині прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням. А у Херсонській області шпигуном виявився військовий пенсіонер.

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Автор: Світлана Макринська