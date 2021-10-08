Громадянин Японії мав намір перетнути з обладнанням українсько-молдовський кордон.

В Одеській області прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням.

Як повідомили в прес-службі ДПСУ, порушника – громадянина Японії – виявили військовослужбовці Білгород-Дністровського загону при перевірці рейсового автобуса, який їхав до Молдови через пункт пропуску "Паланка".

"Під час спільного з митниками огляду в речах іноземця виявили шпигунське обладнання: дві пари окулярів, дві ручки та годинник, в яких були вмонтовані приховані камери і мікро-USB роз'єми", - сказано в повідомленні.

Про даний факт проінформовані компетентні органи. Іноземця через кордон не пропустили, технічні пристрої вилучили.

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А в місті Ізмаїл Одеської області рятувальники ліквідували пожежу на буксирі, пришвартованому на судноремонтному заводі.

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Автор: Лариса Козова