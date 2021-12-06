Двоє його товаришів змогли знайти дорогу і дістатися до с. Лумшори Ужгородського району.

У Закарпатській області рятувальники другу добу шукають туриста, який ще в суботу ввечері загубився в горах.

Про це сьогодні УНІАН повідомила речниця Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Наталія Батир.

За її словами, другу добу поспіль поблизу полонини Руна Ужгородського району тривають пошуки туриста, який увечері 4 грудня загубився під час катання на снігоходах.

"Нагадаю, в районі полонини Руна каталися троє закарпатців. Увечері 4 грудня, близько 18 години, двоє з них зателефонували до рятувальників і повідомили, що загубили третього товариша і через хуртовину загубилися самі", - повідомила Батир.

Речниця уточнила, що після ночівлі на полонині при температурі -10 морозу двоє туристів все ж знайшли дорогу і спустилися в с. Лумшори Ужгородського району, звідки зателефонували до рятувальників і повідомили, що допомоги не потребують.

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Водночас до пошуків третього заблукалого туриста залучені 6 гірських пошуково-рятувальних відділень м. Ужгород, м. Мукачево, м. Іршава, смт. Міжгір’я, с. Н.Ворота, с. Пилипець: станом на 8:00 6 грудня до пошукової операції загалом залучені 30 рятувальників та 7 одиниць техніки, допомагають п’ятеро волонтерів.

"У зв’язку з тим, що полонина Руна розташована так, що спуститися з неї можна і на території Ужгородського (колишній Перечинський), і Мукачівського (колишній Воловецький) районів, рятувальники шукають в обох напрямах", - уточнила Батир.

Речниця додала, що рятувальники знайшли снігохід, який покинули туристи, але кому він належить, наразі невідомо.

"Морози, хуртовина, дуже погана видимість перешкоджають пошукам. Немає жодних відомостей про місцезнаходження третього туриста, тільки інформація від його товаришів про те, що він мав практично розряджений телефон і що, ймовірно, пішов у напрямі Воловеччини", - уточнила речниця УДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня о 18:02 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час катання на снігоходах у районі полонини Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району, втратили орієнтир місцевості та заблукали троє чоловіків. Двоє з них за добу повідомили, що спустилися в с. Лумшори Ужгородського району і допомоги не потребують.

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Автори: Ірина Синельник, Наталія Петерварі