Після удару авто з родиною українського захисника вилетіло в кювет і перекинулося.

У страшній аварії у Кіровоградській області загинув український військовий, а його дочка померла в лікарні. ДТП сталася через нетверезого водія на Skoda Fabia, який вилетів на зустрічну смугу руху.

Авто від удару вилетіло в кювет - що відомо про аварію

40-річний сержант Микола Спащук приїхав у відпустку. Він з донькою Уляною і дружиною Оленою вирушили на захід України, щоб відвідати батька Миколи. 26 серпня сім'я поверталася додому. За кермом Skoda Octavia Tour був Микола, дружина сиділа поруч на пасажирському сидінні, а дочка перебувала ззаду за кріслом водія.

Аварія сталася близько 22:30 на трасі Стрий – Ізварине біля П'ятихаток. Від сильного удару машина військового вилетіла в кювет і перекинулася.

Відео дня

Видання Obozrevatel пише, що Олену та ще живу Уляну відвезли до дитячої обласної лікарні. Жінка згадувала, що донька постійно тримала її за руку. Дівчинку відвезли в реанімацію з черепно-мозковою травмою, але через пару хвилин вийшов лікар і сказав, що Уляна померла. Після цієї новини у Олени стався інсульт.

Відзначається, що удар припав на бік водія, тому тіло військового вирізали з авто. У нього були переломи грудної клітини, ребер, тазу, роздроблена нога, відкритий перелом ліктя. Він помер від травматичного шоку.

Банки з-під пива та чіпси в машині - що відомо про винуватця аварії

Винуватцем аварії виявився 30-річний Юрій С. він перебуває під вартою без права внесення застави.

"Мені відомо, що в цей день він випивав разом зі своєю сестрою і її чоловіком. Мої друзі знімали місце ДТП. Там ми знайшли 37 банок з-під пива, на передньому сидінні лежали чіпси. Стрілка спідометра його машини зупинилася на цифрі 135 км/ч. Драгер показав 1,32 проміле алкоголю в крові", – розповіла старша дочка загиблого військового Анастасія.

Правоохоронці вважають, що Юрій порушив правила дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з авто.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відкрито за частиною 4 статті 286-1 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Смертельна ДТП у Києві - що відомо

25 липня на Берестейському проспекті водій Volkswagen під час комендантської години збив військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. В результаті один військовий помер від отриманих травм, а інший-госпіталізований у важкому стані. Водія одразу ж затримали.

25 липня чоловікові повідомили підозру за частиною 2 статті 286 "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Вас також можуть зацікавити новини: