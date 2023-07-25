Правоохоронці повідомили винуватцю аварії про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху.

Водію легковика, який скоїв смертельне ДТП на блокпосту у Києві, повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, чоловік отримав підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)

Згідно із ККУ, друга частина цієї статті передбачає смерть потерпілого або тяжке тілесне ушкодження.

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Відтак, водію авто загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

ДТП на блокпосту у Києві - деталі

Після опівночі 25 липня на Берестейському проспекті у столиці чоловік на легковику збив двох нацгвардійців, які несли службу на посту. Один із військових загинув на місці, другого ушпиталили у важкому стані.

Крім того, далі авто протаранило дві машини, які стояли обабіч дороги. В одній з них перебував військовий територіального центру комплектування, який також постраждав. Його медики оглянули на місці.

Водія затримали на місці. Попередньо, він був тверезий, адже "Драгер" поліцейських показав відсутність у крові чоловіка алкоголю.

Правоохоронці розповіли, що планують провести експертизу, яка визначить, чи перебував водій у стані наркотичного сп’яніння.

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