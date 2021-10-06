Останнім часом школярка поводилася дивно, а перед смертю попрощалася з рідними і друзями.

У Києві сталося непоправне - школярка загинула, випавши з багатоповерхової будівлі. Не виключено, що дитина могла звести рахунки з життям.

Про те, що трапилося повідомили столичні Telegram-канали.

Трагедія сталася за адресою Новгородська, 3, в Солом'янському районі, де вона жила з матір'ю. Допускається, що 13-річна дівчинка самостійно вистрибнула з загального балкона на 10 поверсі.

Після цього тіло загиблої ще певний час лежало просто перед вхідними дверима під'їзду просто прикрите покривалом.

Читайте такожУ Дніпрі п'ятому яна 12-річна школярка різала вені на очах у перехожих (фото)Останнім часом дитина поводилася дивно, а перед смертю вона попрощалася з рідними і друзями.

Мама школярки знаходиться на місці трагедії. ЗМІ стверджують, що жінка працює психологом.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього року в Черкасах повісилася 14-річна дівчина, учениця восьмого класу. За кілька місяців до цього в петлі знайшли хлопчика з її ж школи.

Автор: Станіслав Кожемякін