Це вже другий подібний випадок у черкаській ЗОШ №2 за останні тижні.

В Черкасах повісилась 14-річна дівчина учениця восьмого класу.

Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на речницю Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірину Назарок. Дівчину знайшли повішеною о 12:30, медики швидкої могли лише констатувати її смерть.

В міськраді інформацію підтвердили, повідомивши, що дівчина була ученицею 8-го класу загальноосвітньої школи № 2.

«Викликає занепокоєння той факт, що це вже другий подібний інцидент у цій школі за досить короткий термін. За дорученням міського голови розбираємось у ситуації. Ініційоване скликання місцевої комісії з питань техногено-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також створення спеціальної комісії при Департаменті освіти та гуманітарної політики міської ради», - заявила заступниця міського голови Марина Гаркава.

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Це вже другий подібний випадок у черкаській ЗОШ №2 за останні тижні. 27 травня наклав на себе учень дев’ятого класу, його у зашморгу знайшли вдома батьки.

Раніше повідомлялось, що школярка під час фотосесії застрелила товариша з рушниці. У якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди товариша. Юнак загинув на місці.

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Автор: Дмитро Захаров