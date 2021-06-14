Правоохоронці розшукали зловмисника.

У Києві чоловік вкрав на автозаправці пляшку вина та мультитул, бо "хотів їсти".

Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

Інцидент трапився на АЗС на вулиці Луговій. Працівниця заправки повідомила в поліції про крадіжку, описавши крадія та держномер автівки. Згодом авто зупинили, зловмисника затримали. Виявилося, що за кермом був не він, а інша особа.

"31-річний раніше неодноразово судимий. Каже, що хотів продати інструмент і купити поїсти, а вино - просто випити. Така собі "блатна романтика" мала б бути, але не вийшло", - йдеться у повідомленні.

Раніше в столичній маршрутці впіймали "на гарячому" кишенькового крадія, жертвою якого став один з пасажирів. Другому зловмиснику вдалося втекти до прибуття на місце правоохоронців, першого ж затримали очевидці одразу після скоєння злочину.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован