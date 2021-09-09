31-річний чоловік вдарив свого товариша по чарці ножем прямо у серце.

Під Києвом сталася п'яна різанина. У селі Підгірці, що на Обухівщині, чоловік вбив свого друга та заснув після цього під парканом біля його будинку.

Про це на сайті Нацполіції повідомив відділ комунікації поліції Київської області.

Сьогодні вночі, 9 вересня, правоохоронці отримали інформацію про смерть 70-річного чоловіка у селі Підгірці. Поліція прибула на місце інциденту та з'ясувала, що мешканець Обухівщини помер від ножового поранення у серце.

Біля подвір'я знайшли іншого чоловіка, який спав під парканом. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії.

"Згодом поліцейські з’ясували, що під час спільного розпиття спиртних напоїв між чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого 31-річний чоловік наніс ножове поранення товаришу в область грудної клітини, від якої власник будинку помер на місці події. Після цього зловмисник вийшов з будинку та заснув поблизу огорожі", - повідомили у відділі комунікації.

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31-річного чоловіка затримали, йому вже повідомили про підозру за статтею про умисне вбивство.

Поліція затримала чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає ув‘язнення на строк від семи до п‘ятнадцяти років, додали у поліції.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві іноземці ганяли на авто тротуарами, проте їм перешкодили пішоходи, вони перекрили дорогу. Між гостями столиці та мешканцями міста сталася бійка.

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Автор: Поліна Кузенко