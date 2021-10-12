Високоякісні підробки не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві.

Співробітники Служби безпеки України викрили угруповання, яке займалося збутом підробленої іноземної валюти, та затримали його організатора.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними слідства, організатором схеми є житель Києва, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців у зв’язку з причетністю до аналогічних злочинів.

"Фігурант справи налагодив збут фальшивих американських доларів до різних регіонів України. При цьому підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ділки продавали високоякісні 100-доларові підробки за 50 відсотків їх номінальної вартості. За попередніми даними, вони "вкинули" в український валютний ринок сотні тисяч фальшивих доларів.

За попередніми даними, схема збуту працювала щонайменше з початку цього року. Підроблені банкноти збували через особисті зв’язки декілька разів на тиждень як великими, так і дрібногуртовими партіями, у середньому по декілька тисяч доларів.

Зокрема, оперативники СБУ задокументували декілька фактів збуту киянином фальшивок жителю Житомира.

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У ході спецоперації правоохоронці затримали організатора схеми та покупця-житомирянина у Києві згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час реалізації чергової партії підроблених грошей – 2 тисяч доларів.

Також було проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та у приміщеннях, які вони використовували у злочинній діяльності. Там вилучили гроші, отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю та набої, чорнові записи із "клієнтською базою" організатора схеми.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до збуту.

За інформацією СБУ, наразі встановлюються і блокуються шляхи надходження підробленої іноземної валюти до фігурантів справи.

Як повідомляв УНІАН, в українських банкоматах стало більше фальшивих гривень, які зроблені настільки якісно, що їх складно відрізнити від справжніх.

Автор: Світлана Макринська