У Києві на Кільцевій дорозі у Святошинському районі автомобіль вилетів на зупинку з людьми, в результаті аварії загинули двоє осіб ще двоє - постраждали.
Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-офіцер Святошинського районного управління поліції у місті Києві Тетяна Мельник.
За її словами, сьогодні зранку автомобіль "Хюндай" в’їхав у зупинку з людьми та врізався в кіоск.
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"Зараз інформація уточнюється, яким чином автівка вилетіла на тротуар, але можу повідомити, що є двоє померлих: жінка, 41 рік, загинула на місці, інша жінка, 60 років, померла в кареті швидкої допомоги та ще двоє чоловіків доставлені до медичного закладу, де їм надається необхідна медична допомога", - сказала вона.
За даним поліції, тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові водія.
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