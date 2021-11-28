До лікарні з різними травмами доставлено водіїв двох автомобілів, що зіткнулися.

В Одеській області в дорожньо-транспортній пригоді загинула п'ятирічна дитина.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що аварія сталася сьогодні о 10:30 на трасі Одеса-Рені, біля села Холмське Арцизької ОТГ.

За попередніми даними, водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, зіткнувшись з автомобілем Iveco. Від отриманих травм загинув п'ятирічний пасажир Daewoo Lanos, обох 34-річного та 40-річного водіїв доставили до лікарні з різними травмами.

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Черкаській області зіткнулися легкова автівка та вантажівка. 20-річній пасажирці ЗАЗ відірвало руку.

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Автор: Лариса Козова