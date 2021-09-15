Внаслідок аварії постраждали мопедист і пішохід.

У Києві вночі сталася аварія, яку влаштував нетверезий водій Volkswagen.

Як пише "Київ оперативний" у Facebook, інцидент трапився на вулиці Данила Щербаківського на пішохідному переході неподалік від станції метро "Нивки". Там перед "зеброю" зупинився мопедист, пропускаючи пішоходів. У нього влетіло авто. Удар був таким сильним, що після нього мопед наїхав на пішохода й збив його.

"Що робить в цей час водій Volkswagen? Правильно - намагається втекти з місця ДТП, але його ловлять небайдужі громадяни. Пішохода та мопедиста госпіталізували до лікарні. Ну і звісно ж, у водія Volkswagen всі ознаки алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві велосипедист "провчив" таксиста за грубе порушення ПДР - інцидент потрапив на відео.

До цього у столиці водій BMW вирішив не чекати черги в заторі, перетнув подвійну суцільну й продовжив рух зустрічною смугою. Його "приклад" наслідував другий водій, скоївши аналогічне порушення ПДР.

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Автор: Юрій Годован