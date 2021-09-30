Наразі дитина перебуває під наглядом інспекторів ювенальної превенції.

У столиці нетвереза жінка покинула малолітнього сина на випадкову перехожу, яка намагалась їм допомогти.

Про це повідомляє прес-служба патрульних Києва.

Жінка одразу зателефонувала до правоохоронців зі словами: "Нетвереза мати спить на вулиці, а поруч плаче її син". Поки заявниця заспокоювала хлопчика, доросла пішла геть.

П’яної матері на місці події, коли приїхали патрульні, вже не було.

Читайте такожУ Херсоні батько проломив голову синові, якому не було й року"Патрульні взялися обстежувати прилеглі території й невдовзі виявили матір хлопчика. Жінка поводилась агресивно, лаялася та кричала. Інспектори затримали її та разом із сином доставили до Оболонського управління поліції, куди викликали ювенальну превенцію", – йдеться у повідомленні.

На жінку склали протокол за ч. 1 ст. 184 (Ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя дитини) та постанову за ч. 1 ст. 178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

Поліцейські ювенальної превенції прийняли рішення про вилучення дитини з родини. Хлопчика патрульні відвезли до лікарняного закладу, де його оглянули лікарі.

Наразі дитина перебуває під наглядом інспекторів ювенальної превенції.

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Автор: Віолетта Орлова