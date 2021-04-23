У Києві повідомили про підозру акушеру, через якого породіллі довелося видалити матку.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
В ході досудового розслідування встановлено, що 6 серпня 2019 року жінку, яка перебувала на 41 тижні вагітності, було госпіталізовано до приватної клініки. Під час операції лікарем-акушер-гінекологом було порушено техніку операції «Кесарів розтин» та допущено дефект, що призвело до післяопераційних ускладнень і як наслідок видалення матки.
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Наразі лікарю-акушер-гінекологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) у вигляді втрати органу та як наслідок втрати репродуктивної здатності.
Санкція статті передбачає позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк.
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