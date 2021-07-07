Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який поранив поліцейського та цивільну особу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речник поліції Голосіївського району Києва Христина Кір’якова.

"Так, вже є така інформація, що його затримали", - зазначила вона.

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився.

Рятувальники ДСНС провели заходи щодо ліквідації пожежі.

Наразі працівники поліції евакуюють мешканців житлового будинку.

Стрілянина в Києві: деталі

Сьогодні зранку у Києві введено спеціальну поліцейську операцію та тривають заходи із затримання озброєного громадянина, який поранив поліцейського та цивільну особу.

Обох поранених доставлено до медзакладу.

За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському.

На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.

Правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився у квартирі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи