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У Києві на вулиці Грінченка в бік центру сталася серйозна ДТП за участю самоскида.
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Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.
За попередньою інформацією, самоскид з не повністю опущеним кузовом врізався в шляхопровід і повис на задній осі.
Як повідомляється, на місці працює поліція і рятувальники, рух ускладнений. Інформації щодо постраждалих немає.
Аварія міст
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