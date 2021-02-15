ДТП сталася на вулиці Грінченка. Рух на цій ділянці ускладнений.

У Києві на вулиці Грінченка в бік центру сталася серйозна ДТП за участю самоскида.

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Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

За попередньою інформацією, самоскид з не повністю опущеним кузовом врізався в шляхопровід і повис на задній осі.

Як повідомляється, на місці працює поліція і рятувальники, рух ускладнений. Інформації щодо постраждалих немає.

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Автор: УНІАН