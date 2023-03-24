Зловмисники, представляючись працівниками благодійних організацій, телефонували підприємцям, в різні організації та громадянам з проханням долучитися до збору грошових коштів.

У Києві правоохоронці викрили злочинну групу, учасники якої заволодівали грошима громадян під виглядом збору коштів на потреби постраждалих від війни дітей.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури. За даними слідства, організатори угруповання зареєстрували кілька фіктивних організацій та видавали їх за благодійні фонди. Залучивши виконавців, вони також утворили call-центр.

"Оператори call-центру, представляючись працівниками благодійних організацій, зокрема, "Благодійного фонду "Діва Марія", телефонували підприємцям, представникам різних організацій та громадянам України з проханням долучилися до збору грошових коштів", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зловмисники запевняли, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Для маскування протиправної діяльності вони переказували близько 5% отриманих грошей на благодійність. Решту отриманих коштів ділили між собою за заздалегідь розробленою відсотковою схемою. У такий спосіб учасники злочинної групи привласнили понад 10 млн грн.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, банківські картки, документацію та печатки, а також мобільні телефони, які могли бути знаряддям вчинення злочинів.

За результатами розслідування правоохоронці затримали чотирьох осіб, яким повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку благодійних пожертв, вчиненому у складі організованої злочинної групи.

На даний час вирішується питання щодо обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Шахраї в Україні

З початку війни в Україні пожвавилась діяльність шахраїв, які прикриваючись збором коштів на потреби ЗСУ чи переселенців, привласнюють гроші. Так, у січні в Одеській області оголосили в розшук чоловіка, який під виглядом збору коштів для Збройних сил України привласнив гроші громадян. У такий спосіб "волонтер" зібрав від громадян 30 тис. грн, але на допомогу військовим їх не використав. Загалом він ошукав 26 людей.

Вас також можуть зацікавити новини: