Вказаним особам повідомлено про підозру та направлено до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

У Києві правоохоронці затримали шахраїв, які під виглядом інтернет-продажів електронної та побутової техніки ошукали щонайменше 70 громадян.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, було затримано чотирьох чоловіків, які під приводом інтернет-продажів заволоділи грошовими коштами громадян (ч. 3 ст. 190 КК України).

Як встановлено слідством, зловмисники створили інтернет-магазини, де розміщували оголошення про продаж електронної та побутової техніки (мобільних телефонів, комп’ютерів, ноутбуків тощо). Покупці, які бажали отримати товар, повинні були заповнити анкету на сайті та обов’язково оплатити товар у повному обсязі.

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"Після здійснення повної передплати шахраї припиняли виходити на зв’язок, товар не направляли або ж надсилали неналежної якості", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідством зібрано докази щодо вчинення злочинів щодо більш ніж 70 потерпілих з різних регіонів України. Проте, за попередніми даними, кількість ошуканих громадян може становити понад 300 осіб.

Зазначається, що за результатами проведення контрольних закупок учасників схеми затримали. За місцем проживання одного з них правоохоронці виявили набої до зброї. Заборонені предмети вилучено та направлено для проведення експертизи.

Вказаним особам повідомлено про підозру та направлено до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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