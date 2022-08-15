Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва спільно із працівниками поліції у м. Києві викрито та повідомлено про підозру шахраю, який за підробленими документами намагався продати квартиру померлого чоловіка (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Слідством установлено, що зловмисники, незважаючи на наявність спадкоємців, вирішили заволодіти квартирою померлого чоловіка, яка розташована на вул. Нижньоюрківській у Подільському районі столиці.

Спочатку злочинці оформили право власності на квартиру на підставну особу, зареєструвавши її на підставі підробленого договору купівлі-продажу, начебто укладеного ще у 2009 році. Після цього розмістили на інформаційних ресурсах оголошення про її продаж за 35 тис. доларів США.

Під час укладання угоди про продаж квартири особу, яка видавала себе за законного власника, затримали. Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

У межах досудового розслідування встановлюються інші особи, які причетні до оборудки. Для недопущення подальших незаконних дій на квартиру накладено арешт.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині окупанти займаються шахрайством та ходять по домівках українців.