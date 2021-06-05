Увечері в суботу, 5 червня в Києві на проспекті Перемоги спалахнув мікроавтобус.
Як передає ТСН, транспортний засіб палав на крайній правій смузі.
"Вогнем був охоплений весь мікроавтобус. У якийсь момент стався вибух - це могло бути паливо", - йдеться в повідомленні.
На місце приїхали відразу дві пожежні машини та почали гасити полум'я.
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Зазначається, що причина загоряння та чи є постраждалі, поки невідомо. Мікроавтобус згорів повністю.
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