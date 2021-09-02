Водій столичної маршрутки протягнув пасажирку по дорозі.
Про це йдеться у Telegram Київ оперативний.
Інцидент стався вдень 1 вересня біля станції метро "Палац спорту".
Жінка похилого віку якраз виходила з салону, проте водій поспішав і закрив двері, зачепивши пасажирку. Через що киянку протягнуло по дорозі.
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У коментарях користувачі нарікають на водія маршрутки, стверджуючи, що у тому місці це не перший такий випадок.
Як пишуть користувачі, раніше подібна ситуація сталася з молодою матір’ю та її малолітнім сином. Водій не помітив дитину і закрив двері, коли жінка вийшла з транспорту.
Найбільше, за словами киян, страждають пасажири, які покидають маршрутку через задні двері.
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