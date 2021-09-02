Користувачі нарікають, що на цьому маршруті це не перший такий випадок.

Водій столичної маршрутки протягнув пасажирку по дорозі.

Про це йдеться у Telegram Київ оперативний.

Інцидент стався вдень 1 вересня біля станції метро "Палац спорту".

Жінка похилого віку якраз виходила з салону, проте водій поспішав і закрив двері, зачепивши пасажирку. Через що киянку протягнуло по дорозі.

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У коментарях користувачі нарікають на водія маршрутки, стверджуючи, що у тому місці це не перший такий випадок.

Як пишуть користувачі, раніше подібна ситуація сталася з молодою матір’ю та її малолітнім сином. Водій не помітив дитину і закрив двері, коли жінка вийшла з транспорту.

Найбільше, за словами киян, страждають пасажири, які покидають маршрутку через задні двері.

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Автор: Іван Бойко