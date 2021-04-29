Пасажири та водій самостійно його залишили.

У Києві вогнеборці ліквідували займання в автобусі.

Читайте такожУ Києві маршрутка зіткнулася з вантажівкою та легковиком (фото, відео)Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Києві.

О 13:44 рятувальникам повідомили про займання автобуса на пр-ті Правди, 66, що у Подільському районі столиці.

Загоряння сталося під час руху в задній частині транспортного засобу. Пасажири та водій самостійно його залишили.

О 14:01 рятувальники локалізували пожежу, а о 14:12 – ліквідували. Внаслідок пожежі автобус повністю згорів.

На місці події працювало 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Причина виникнення займання встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

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Автор: Людмила Жерновська