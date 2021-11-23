У чоловіка залишилася дружина та дитина.

Колишній суддя Солом'янського районного суду Києва Сергія Зінченка знайшли мертвим. Чоловіка начебто застрелили.

Про це повідомила адвокат Лариса Криворучко у Facebook.

"Трагічна новина: застрелили клієнта - екс-суддю Солом'янського районного суду м. Києва Зінченка Сергія Володимировича", - йдеться в повідомленні.

У чоловіка залишилася дружина та дитина.

Читайте такожАнтона Полякова вбили, він ніколи не приймав наркотики - СкороходВарто відзначити, що, судячи з повідомлення Криворучко, вона була адвокатом загиблого.

За даними деяких ЗМІ, тіло Зінченка знайшли 18 листопада на вулиці Лук'янівській.

На початку 2017 року Зінченка затримали під час отримання хабаря у розмірі 22 тисяч доларів. Отриманий хабар він повинен був передати посадовим особам Міністерства юстиції України за сприяння у знятті арешту з приміщення, яке перебувало у заставі банку. У 2019 році Зінченко звільнився із Солом'янського райсуду та розпочав адвокатську діяльність.

Смерть скандального судді Бобровника

У січні 2018 року дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарне провадження щодо судді Солом'янського районного суду міста Києва Олександра Бобровника, якого у квітні минулого року звинувачували у вживанні алкоголю на роботі та вирішенні питань здійснення судочинства не передбаченим законом способом. Бобровник також відомий тим, що розглядав справу голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Також, за інформацією Української Гельсінської спілки, суддя Бобровник своїм рішенням позбавив чоловіка квартири. За даним фактом порушено кримінальне провадження.

14 травня 2018 року стало відомо, що Бобровник помер у смт Бердичів Житомирської області у власному автомобілі від серцевого нападу.

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Автор: Анастасія Горбачова