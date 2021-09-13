Віталій Писанець після конфлікту з товаришем ще близько 40 хвилин розпивав алкоголь.

Суддя Печерського райсуду Києва Віталій Писанець помер після конфлікту в будинку колишнього митника, де він був у гостях. У нього раптово пішла носом кров, він втратив рівновагу та впав.

Про це пише Обозреватель.

На момент приїзду правоохоронців Писанець вже був мертвий. Він лежав на підлозі у вітальні будинку колишнього заступника Голови Державної митної служби Петра Онопенка. Видимих слідів насильства на тілі загиблого не було.

При цьому на одязі судді, а також вимикачі світла і в кухні були плями, схожі на кров. Тіло відправили на експертизу, яка встановить причини смерті.

Читайте такожУ Сумах заарештували чоловіка, який зґвалтував 18-річну дівчину та возив її містом в автоЗа словами свідків, в ході застілля сталася словесна перепалка між суддею і слідчим Солом'янського РУП ГУНП в Києві Хоменко. Писанець нібито вдарив рукою по обличчю Хоменка і на цьому конфлікт завершився, після чого вони ще близько 40 хвилин вживали алкоголь.

Онопенко і Хоменко повідомили, що у судді раптово з носа пішла кров, він втратив рівновагу, зачепив вазу зі столу, яка розбилася, і слідом впав. Після цього його обличчя почало синіти. Чоловіки запевняли, що намагалися надати першу медичну допомогу Писанцю, але безрезультатно. У цей момент приїхали син і зять судді та викликали швидку й правоохоронців. Медики констатували смерть 53-річного чоловіка.

Варто відзначити, що спочатку з'явилася інформація, що Писанець спіткнувся об вазу і впав на підлогу після конфлікту, але про 40 хвилинах застілля між подіями не згадувалося.

Смерть судді Віталія Писанця: що відомо

12 вересня під Києвом знайшли мертвим 53-річного суддю Печерського райсуду столиці Віталія Писанця.

Він розглядав резонансну справу – вбивство в Києві в 2016 році журналіста Павла Шеремета. Суддя не раз вирішував залишити під вартою трьох обвинувачених у причетності до злочину – волонтера і медика Яну Дугарь, лікаря Юлію Кузьменко і музиканта Андрія Антоненка.

Адвокати стверджували, що суддя не бере до уваги документи, які надає захист, і хотіли, щоб справу розглядав хтось інший.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу. Всі обставини події з'ясовують правоохоронці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Автор: Анастасія Горбачова