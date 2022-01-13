Ще трьох учасників, причетних до скоєння злочину, поліцейські наразі встановлюють.

Столичні правоохоронці затримали трьох чоловіків, які вдерлися до квартири сусідів та пограбували їх. Напередодні між власниками квартири та нападниками стався конфлікт через шум в оселі потерпілих.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва.

"До Подільського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що до її квартири на вулиці Данченка увірвався сусід разом із групою невідомих осіб та відібрав цінні речі", - повідомляють правоохоронці.

Прибувши за вказаною адресою поліцейські встановили, що напередодні ввечері між двома мешканцями багатоповерхівки виникла сварка через шум у квартирі потерпілого. Тоді під час з’ясування відносин чоловік вдарив свого опонента в обличчя.

Читайте такожУ поліції порадили, як уберегти житло від крадіїв під час святУ відповідь чоловік вирішив "поквитатись" з сусідом та наступного дня разом із шістьома товаришами увірвався до його квартири.

Порушники розпилили у присутніх сльозогінний газ, завдали господарям та їх гостям тілесні ушкодження, а потім забрали з помешкання золоті прикраси, планшет та бейсбольну биту. Під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативники встановили автівку, на якій пересувались спільники, а патрульні виявили їх неподалік місця скоєння злочину.

Під час невідкладного обшуку слідчі вилучили з транспортного засобу речові докази, а трьох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Це - місцеві мешканці, 1983, 1987 та 1988 років народження.

"Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний із проникненням у житло та із застосуванням насильства. На час досудового розслідування двоє фігурантів перебуватимуть під вартою, а третьому суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - повідомляють у поліції.

Наразі поліцейські встановлюють інших учасників, причетних до скоєння злочину, аби притягнути винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, за останню добу в Києві було перевірено 350 "замінованих" шкіл. Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що наразі аналізується ситуація, чому останнім часом відбувся сплеск "замінувань".

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