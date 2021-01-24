Чоловіка госпіталізували до лікарні, його життю нічого не загрожує.

У Києві поліція затримала жінку, яка через ревнощі поранила чоловіка кухонним ножем.

Як йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції в місті Києві, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що з квартири на проспекті Перемоги госпіталізовано 40-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням грудної клітки.

Читайте такожУ Києві двоє "зачеперів" залізли на вагон метро, зупинивши рух потягів мостом (відео)По прибуттю до помешкання правоохоронці провели огляд місця події, звідки вилучили кухонний ніж зі слідами речовини бурого кольору, а також одяг потерпілого, ймовірно, зі слідами крові. Усе вилучене було направлено на відповідні експертні дослідження.

Провівши необхідні першочергові слідчі дії, поліцейські встановили, що до злочину причетна дружина потерпілого.

"Як з’ясувалося, подружжя спільно розпивало алкогольні напої, після чого на ґрунті ревнощів між ними виникла сварка. В ході конфлікту дружина взяла у руки ніж та вдарила ним у груди свого чоловіка", - розповіли у поліції.

Так, жінку 1983 року народження затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіка з проникаючим ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а фігурантці повідомлено про підозру у вчинені злочину.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне зловмисниці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Тетяна Поляковська