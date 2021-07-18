Водій протаранила своїм авто будку паркувальника, яка впала на Volkswagen, що виїздив із ТРЦ.

У Києві жінка за кермом автомобіля Kia, намагаючись розвернутися, протаранила будку паркувальника на в'їзді в підземний паркінг торгово-розважального центру.

Аварія сталася біля ТРЦ "Район" на вулиці Лаврухіна, що на Троєщині, повідомляє dtp.kiev.ua.

"У Києві жінка на автомобілі Kia розгубилася і спочатку врізалася в будівлю торгового центру, а потім здавши назад протаранила будку паркувальника, яка впала на Volkswagen, що виїздив із ТРЦ. Тільки після кількох ударів жінка припинила спроби виїхати", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що постраждалих в результаті аварії немає. Причини такої поведінки водія з'ясовуються.

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Автор: Олександр Топчій