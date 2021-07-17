Жінка померла в машині швидкої допомоги не приходячи до тями.

У Києві на вулиці Березняківська сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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У транспортному засобі знаходилися три людини: водій і його брат з дружиною.

22-річна дівчина вилетіла з автомобіля та отримала важкі травми: перелом хребта, відкриту черепно-мозкову травму.

Чоловік загиблої після зіткнення втік з місця ДТП, залиши дружину, що помирала на асфальті. Він також перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Жінка не приходячи до тями померла в машині швидкої допомоги.

Аварії в Києві

15 липня 2021 року Києві на вулиці Набережно-Рибальській сталася аварія за участю самоскида і мікроавтобуса Chevrolet. В результаті ДТП постраждала ведуча телеканалу 1 + 1 Соломія Вітвіцька.

14 липня 2021 року Святошинському районі Києва сталася аварія за участю мотоцикла, вантажівки та легкового авто. В результаті події жінка-водій мотоцикла загинула.

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Автор: Олена Коваленко