Парубок навіть не приховував свого обличчя та з радістю посміхався на камеру.

У Києві зухвалий тіктокер вирішив прославитися та взяв участь в так званому челенджі по скручуванню ковпачків з коліс чужих авто. Заради лайків парубок знімав ковпачки з машини копів.

Відео з тіктокером з'явилося у Telegram-каналі "Київ оперативний".

Так, зухвалий парубок підійшов до припаркованої на залізничному вокзалі машини та почав знімати ковпачки. Тіктокер не приховував свого обличчя, він посміхався на камеру та усім своїм виглядом демонстрував, що йому не страшно.

Проте чи покарали правоохоронці тіктокера та чи помітили взагалі копи зникнення ковпачків - наразі не повідомляється. У мережі вчинок парубка засудили. За словами коментаторів, такі флешмоби не варто підтримувати, адже вони пропагують злочинність та вчать дітей поганому.

Окрім цього, зухвалість тіктокера, який обрав собі в "жертви" не просту машину, а поліцейську, користувачі називають "дурістю". Деякі навіть жартують, що після такого челенджу парубок може запускати новий - 24 години у тюрмі.

Читайте такожУ Києві вулицею розгулював голий чоловік (відео)Раніше УНІАН вже повідомляв, що цей сумнівний челендж підтримали діти. На Житомирщині школярі знімали ковпачки, а тепер за таку "шалість" відповідатимуть їхні батьки.

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Автор: Поліна Кузенко