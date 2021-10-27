Справа перебуває під наглядом міської прокуратури Брно.

Чеські силовики провели спецоперацію у Південній Моравії під кодовою назвою "Бригада", знешкодивши діяльність злочинного угрупування, до складу якого входили вихідці з України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного центру боротьби з організованою злочинністю Чехії.

Члени так званої "Луганської бригади" тривалий час займалися злочинною діяльністю – шантажували українців, які приїхали до країни.

Постраждалих змушували платити за так званий "захист". Форма тиску була різною за характером й інтенсивністю. Метою бандитів було залякати співгромадян й викликати побоювання за своє життя, здоров’я та майно.

У ході розслідування затримані семеро членів банди (четверо чоловіків, взяті під варту за звинуваченням в участі ОЗГ, і троє жінок). Один підозрюваний на сьогодні невідомий.

Двох жінок звинувачують в участі в ОЗГ, а також відмиванні коштів. Вони надавали свої банківські дані з метою переказу коштів, отриманих злочинним шляхом.

Під час обшуку правоохоронці вилучили грошові засоби у розмірі понад мільйон чеських крон, походження яких буде предметом подальшого розслідування, та вогнепальну зброю.

Справа перебуває під наглядом міської прокуратури Брно.

Основним організаторам загрожує позбавлення волі на термін понад 10 років згідно з відповідною юридичною санкцією.

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Автор: Віолетта Орлова