Прикордонники виявили порушника у пункті пропуску "Володимир-Волинський" під час перевірки потяга.

Прикордонники Волинського загону затримали українця, який намагався незаконно виїхати до Польщі у вантажному вагоні.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, нелегального мандрівника виявив прикордонний наряд вчора під час перевірки потяга, що прямував до Польщі через пункт пропуску "Володимир-Волинський".

"Зазирнувши в один з вантажних вагонів, охоронці кордону помітили чоловіка. Жодних документів він при собі не мав, правоохоронцям же повідомив, що є жителем Рівненщини. Чоловік зізнався, що у такий спосіб намагався уникнути паспортного контролю та незаконно потрапити за кордон", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Інна Андаліцька