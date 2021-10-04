Дівчинка придумала велику історію з "вимаганням", але її план все одно розкрили.

В окупованому Криму 16-річна школярка настільки хотіла догодити своєму бойфренду, що вирішила пограбувати своїх батьків. Дівчинка і її обранець розіграли історію з "вимаганням", а потім вона вкрала у матері з батьком 4 тисячі доларів.

Про інцидент повідомили в Telegram-каналі Mash.

Так, школярка, яка живе разом з сім'єю під Ялтою, сильно хотіла завоювати серце 16-річного хлопчика. Вона вирішила допомогти своєму обранцеві та здійснити його мрію - хлопець хотів мотоцикл.

"Для цього був придуманий хитрий план: вимагати потрібну суму з фейку. Саму себе вмовляти довго не довелося, вона взяла гроші з батьківської нички та передала коханому", - йдеться в повідомленні.

Мама дівчинки помітила, що з її будинку пропала велика сума грошей. Вона почала розпитувати дочку і та показала їй листування з "вимаганням". Школярка згадала і про свого бойфренда.

Читайте такожУ Сумській області помер чоловік, який убивши трирічного сина-ЗМІБатьки 16-річної мешканки окупованого Криму вирушили в поліцію, вони написали заяву і повідомили правоохоронцям про "вимагача". Коли дівчинці довелося давати свідчення, вона зізналася у скоєному і розповіла, як пограбувала батьків.

Школярка встигла передати гроші своєму бойфренду, однак після того, як вона розповіла про все батькам, хлопцеві довелося повернути велику суму.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Криму тигр відкусив палець однорічному хлопчикові. До хижака дитину піднесли батьки

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Автор: Поліна Кузенко