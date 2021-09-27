Зараз син разом з мамою в лікарні.

Увечері 26 вересня у приватному сафарі-парку "Тайган" в окупованому Криму, де зібрано найбільшу колекцію хижаків в Європі, тигр відкусив палець однорічній дитині.

За словами очевидиці, чиє повідомлення опубліковано в соціальних мережах, мати та батько разом з маленьким сином вирішили погодувати тигра.

"Мама дала шматок м'яса дитині в руку, а батько підняв її, просунув прямо до клітки вольєра. Хлопчик засунув руку з м'ясом у вольєр до тигра, і той відкусив м'ясо разом з пальцем дитини. Не знаю, чим думали батьки в той момент, адже на кожному кроці у парку інформаційні таблички, що не можна підходити близько до вольєрів, тварини кусаються", - розповіла дівчина.

Однак, як повідомили в окупаційному російському Головному слідчому управлінні Слідчого комітету у Криму, дитину впритул до клітки з хижими тваринами піднесла саме мати. 22-річна жінка перенесла сина через захисну огорожу, внаслідок чого дитина отримала пошкодження руки.

Читайте такожВ Одеській області зграя шакалів роздерла жінку до кісток (фото 18+)"Зараз дитина спільно з матір'ю перебуває в лікарні, де їй надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

За даними джерела kp.ru, тигр відкусив дитині великий палець лівої руки. Потерпілому малюкові викликали "швидку", медики обробили рану на місці та відвезли хлопчика в лікарню в Сімферополі. Місцеві органи почали перевірку за фактом нападу тварини на дитину.

Мама хлопчика розповіла про стан дитини й своєю чергою поскаржилася на те, що хижаки в парку недостатньо добре огороджені.

"Дитина у свідомості, вчора була операція. Їсть, грає, намагається звикнути брати все однією ручкою. Слідчі сказали, що краще не подавати заяву, адже провини парку немає. Я вважаю, що огорожа біля небезпечних тварин недостатня. Плюс, відсутня медсестра, першу допомогу надати не можуть, попри те, що це місце підвищеної небезпеки", - цитує жінку Telegram-канал SHOT.

Раніше у Приморському краї (РФ) амурський тигр загнав грибників на верхівку дерева. Їм довелося просидіти там, поки хижак не пішов.

А в Індії тигриця роздерла двох людей на очах в їхнього друга, який встиг забратися на дерево і врятуватися. Він просидів на гілці цілу ніч.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова