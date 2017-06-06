Під Дніпром зникла дівчинка: ходять чутки про спалення її тіла прийомними батьками, поліція озвучила версії (відео)

У суботу, 3 червня, в Кривому Розі Дніпропетровської області зникла шестирічна Аміна Менго. У мережі активно обговорюють версію того, що дівчинку вбили, передає Інформатор.

"Дорогою до вокзалу батьки зупинялися у районі 101 км, дівчинка просилася в туалет, але чи сіла дитина в автомобіль, мати не знає. Відсутність доньки батьки виявили вже біля вокзалу", — наголошується у повідомленні волонтерської групи "Пошук".

Через день мережею почали поширюватися чутки про те, що Аміни вже немає в живих. Деякі криворізькі ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомляли про те, що дівчинка нібито померла уві сні, а батьки, намагаючись приховати факт її смерті, спалили й тіло втопили в місцевому водоймищі. ЗМІ активно рознесли цю інформацію, деякі навіть писали про те, що вже знайшли останки дитини.

4 червня на сторінці волонтерської групи "Пошук зниклих дітей" з'явилося повідомлення: "Припиняємо репост! Дитину знайдено.На жаль, мертвою".

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Прийомна мати зниклої дівчинки Тетяна Кудрявцева розповіла пресі, що Аміна насправді зникла, а звинувачення назвала безпідставними. За словами Тетяни, на них з чоловіком чинився тиск, з них намагалися "вибити" зізнання.

Через подію всіх дітей Кудрявцевих — і рідних, і прийомних — тимчасово визначили в Криворізький центр соціально-психологічної реабілітації.

Спікер Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська розповіла, що наразі пошуки Аміни Менго тривають.

"Поліція розглядає всі версії: і причетність третьої особи до викрадення дівчинки, і те, що вона може бути мертвою, в тому числі розглядаємо й версію причетності батьків", — зазначила вона.

У відділку поліції Кривого Рогу за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 з позначкою "Безвісти зникла".

За словами прес-секретаря поліції, ніякої інформації про нібито знайдені останки до неї не надходило. Чому волонтери припинили пошук Аміни, їй також невідомо.