Поліція збирає інформацію про установу.

У літньому таборі у Київській області потонув 10-річний хлопчик, який разом з іншими вихованцями пішов купатись, та не повернувся на берег.

Інформуючи про трагічну подію начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що тренера дитячого табору затримано.

"Батьки знайшли перше ліпше оголошення про дитячий табір, на вулиці передали сина "вихователю", а вчора приїхали в морг забрати тіло свого Івана. Так закінчилось купання дітей в селі Ходосівка на території престижного комплексу відпочинку. Як виявилось, саме сюди тренер привів купатись 8 хлопчиків. В результаті, з води вийшло тільки 7 дітей, труп ще однієї дитини витягнули з дна водолази", - написав Нєбитов.

За його інформацією, тренер, який відповідав за життя вихованців нині затриманий. За залишення в небезпеці, що мало смертельні наслідки для дитини, 36-річному "вихователю" загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Шокує те, що літній табір і досі не надав правоохоронцям жодного документа щодо своєї діяльності. І ця сумнівна установа, і самі батьки порушили всі правила безпеки та поки не трапилась біда, чхати хотіли на ризик для життя дитини", - наголосив Нєбитов.

Трагедії на воді - останні новини

Довідка. У ДСНС заявили, що фіксують збільшення кількості загиблих людей на воді. Якщо порівняти з минулим роком, то кількість загиблих більша на 20%. На цей день, з початку року, у нас зафіксовано 640 загиблих, з них – 60 дітей.

Так, на початку року у Київській області провалився під лід і втопився 11-річний хлопчик.

У січні в Київській області на річці Рось під лід провалилася група дітей. Двоє дітей були врятовані, одна дитина загинула.

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